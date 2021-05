Recovery: Messina (Intesa Sanpaolo), base per economia più forte, noi pronti a dare sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forte sostegno derivante dai pacchetti di misure del governo e la grande opportunità per ridisegnare il sistema produttivo rappresentata dal Pnrr, con gli oltre 200 miliardi focalizzati in particolare sugli investimenti nel digitale e nell’economia ambientale, sono le basi per dare vita a una economia più forte, in grado di sostenere stabilmente livelli di crescita del Pil maggiori di quelli a cui siamo abituati. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati al 31 marzo 2021 approvati dal consiglio di amministrazione. “Noi, come Intesa Sanpaolo, anche in questo delicato momento per il Paese siamo pronti ad essere un punto di riferimento per una crescita sostenibile e inclusiva grazie agli oltre 400 miliardi di prestiti a medio e lungo termine che renderemo disponibili a imprese e famiglie a sostegno del Pnrr: il ruolo di forte spinta alla ripresa della crescita che Intesa Sanpaolo potrà giocare si basa sui livelli di efficienza, redditività e solidità, che ci collocano ai vertici di settore in Europa”, ha detto. (Com)