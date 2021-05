Thailandia: Covid, governo smentisce approvazione vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda) della Thailandia ha smentito le indiscrezioni secondo cui il Paese avrebbe già concesso l'approvazione per l'impiego del vaccino contro il coronavirus di Pfizer, ed avrebbe già ricevuto in consegna le prime dosi. La smentita dell'agenzia governativa thailandese giunge in risposta a commenti dell'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra: quest'ultimo aveva datto riferimento al sito web Covid-19 Vaccine Tracker, dove la Thailandia figura tra i Paesi che hanno approvato la somministrazione del vaccino. Il segretario generale dell'Fda thailandese, Paisan Dankum, ha però diffuso una smentita, sostenendo che nessuna dose del vaccino prodotto dalla casa farmaceutica Usa è giunta nel Paese, e che le autorità thailandesi non hanno approvato l'utilizzo del farmaco. (Fim)