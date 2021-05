Decreto Covid: Rauti, bocciatura emendamento Fd'I su coprifuoco errore gravissimo e fatale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura della proposta di Fratelli d'Italia di abolire il coprifuoco "è stato un errore gravissimo e fatale del quale ogni partito della maggioranza deve assumersi la responsabilità davanti agli italiani. Si trattava di una proposta di buon senso in grado di eliminare una norma illegittima e incostituzionale ed anche inutile, in quanto destituita di ogni evidenza scientifica e il cui unico effetto concreto è quello di affossare interi settori della nostra economia, in un periodo di pesantissima crisi dovuta alla pandemia ed all'assenza di misure economiche di reale sostegno ai lavoratori e alle imprese". Lo dichiara in una nota la vicepresidente vicaria di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti. (Com)