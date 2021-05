Cultura: "Doniamo un sorriso ai bambini", favole accessibili con Rai pubblica utilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rai pubblica utilità è media partner dell'associazione culturale "La pergamena", promotrice dal 2010 del progetto "Doniamo un sorriso ai bambini", che da più di dieci anni cerca di portare, attraverso la lettura delle favole, un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di pediatria e a tutti i bambini che vivono situazioni di disagio e difficoltà. E' quanto si legge in una nota. Rai accessibilità, a partire da domani, 6 maggio ("Giornata mondiale del colore"), fino al 21 giugno ("Giornata mondiale della musica"), renderà disponibili con sottotitoli, Lis e descrizioni per bambini non udenti e non vedenti, sul portale Rai Easy Web e sulla pagina Facebook di Rai accessibilità, 13 favole tratte dal libro "Il regno del colore ed i colori oltre il colore". Nelle favole si intrecciano due elementi tipici e ricorrenti, il colore e la musica, da cui scaturisce il titolo della rassegna, "La sinfonia dei colori". Nello stesso periodo - conclude la nota - sempre sul sito easyweb.rai.it, saranno rese disponibili come audiolibri da ascoltare altre 14 favole, sempre inerenti al tema del colore. (Com)