Roma: Raggi, a San Basilio, Acilia e Ostia primi locali gratuiti per aprire attività nel quartiere

- "Vogliamo vedere le serrande dei negozi che si alzano, le persone uscire di casa per andare al lavoro, le strade che si animano con locali e attività aperte, in tutta la città, dal centro alle periferie". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per questo abbiamo deciso di recuperare alcuni immobili di Roma Capitale non utilizzati per metterli gratuitamente a disposizione di coloro che vorranno avviare un’attività imprenditoriale assumendo personale tra i residenti del quartiere - spiega Raggi -. È il progetto 'Il tuo quartiere ti dà lavoro'. I primi locali considerati idonei sono nove: sette tra Acilia e Ostia e altri due a San Basilio. Ripartiamo dalle nostre meravigliose periferie per far ripartire Roma", conclude la sindaca. (Rer)