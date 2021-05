Iraq: ministro Esteri Hussein, cittadini Ue potranno ottenere visti ingresso all’arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo iracheno ha deciso di permettere ai cittadini dell’Unione europea (Ue) di ottenere i visti di ingresso in Iraq direttamente all’arrivo nel Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, durante un incontro con la stampa tenuto a margine della visita effettuata in questi giorni a Roma. La decisione coinvolge anche i cittadini di Usa, Canada, Australia, Russia, Cina, Giappone e Corea del Sud. Scopo della decisione è “incoraggiare gli investimenti e il turismo”, ha proseguito. “E’ anche un passo in avanti per uscire dall’isolamento in cui il Paese ha vissuto per tanto tempo”, ha sottolineato. (Res)