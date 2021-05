Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), nel primo trimestre flusso Npl più basso mai registrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo del rischio annualizzato scende a 35 punti base, e nei primi tre mesi dell’anno il flusso di crediti deteriorati lordi è il più basso mai registrato. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati al 31 marzo 2021 approvati dal consiglio di amministrazione. “Abbiamo superato di sei miliardi, con un anno di anticipo, l’obiettivo di riduzione di crediti deteriorati previsto dal Piano d’Impresa 2018-2021: a fine marzo abbiamo raggiunto un Npl ratio lordo del 4,4 per cento, e del 2,3 per cento netto, i livelli più bassi di sempre”, ha spiegato, aggiungendo che il Common equity ratio è salito al 15,7 per cento e “porta la nostra patrimonializzazione, già molto solida, a livelli ancora più elevati”. (Com)