Covid: Germania e Oms istituiscono nuovo hub globale per l'intelligence epidemica

- L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e la Germania istituiranno un nuovo hub globale per il contrasto delle pandemie e l'intelligence epidemica. L'hub avrà sede a Berlino ma lavorerà in coordinamento con partner in giro per il mondo. L'hub dell'Oms per il contrasto alle pandemie e l'intelligence epidemica, secondo quanto spiega una nota stampa, sarà "una piattaforma globale" allo scopo di creare accesso condiviso e in rete a dati multisettoriali vitali, di guidare le innovazioni nelle analisi dei dati e di costruire pratiche necessarie a prevenire e preparare la risposta alle minacce alla salute globale. "L'attuale pandemia del Covid-19 ci ha insegnato che possiamo combattere le pandemie e le epidemie solo insieme", ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkek, spiegando che il nuovo hub sarà una piattaforma globale per la prevenzione delle pandemie che porterà insieme varie istituzioni governative, accademiche e del settore privato. "Dobbiamo identificare i rischi pandemici ed epidemici il più rapidamente possibile, ovunque insorgano nel mondo", ha dichiarato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn definendo l'hub di Berlino "un'iniziativa concreta che renderà il mondo più sicuro". "Una delle lezioni che il Covid-19 ha insegnato è che il mondo ha bisogno di passi avanti significativi nell'analisi dei dati per aiutare i leader a prendere decisioni informate sulla sanità pubblica", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, evidenziando il ruolo in questo senso dell'intelligenza artificiale e della combinazione di dati diversi. "Dati migliori e analisi migliori condurranno a decisioni migliori", ha concluso Ghebreyesus.(Geb)