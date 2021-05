Covid: M5s, solidarietà a Sileri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo la nostra solidarietà al sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri, al quale va il nostro sostegno per il lavoro che ogni giorno svolge all'interno delle istituzioni per garantire il diritto alla salute dei cittadini". Lo dichiarano in una nota le deputate del Movimento cinque stelle Marialucia Lorefice e Gilda Sportiello, rispettivamente presidente e capogruppo in commissione Affari sociali e Sanità della Camera. Ieri Sileri aveva annunciato di "ricevuto diverse pressioni e qualche minaccia" e di aver quindi "presentato un esposto alla procura". (Com)