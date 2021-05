Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), remunerazione è priorità, ruolo importante delle nostre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La remunerazione dei nostri azionisti resta una priorità: a maggio distribuiremo circa 700 milioni di dividendi in contanti, e una volta superate le restrizioni delle Bce intendiamo distribuire la parte restante per raggiungere il payout ratio previsto nel piano d’impresa, pari complessivamente al 75 per cento di 3,5 miliardi di utile netto normalizzato 2020. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati al 31 marzo 2021 approvati dal consiglio di amministrazione. “La forza del nostro bilancio ci consente di assicurare un impatto concreto sull’economia e sulla società: dal 2014 sono circa 126 mila le imprese italiane che abbiamo sostenuto nel percorso di rientro in bonis, le sospensioni su finanziamenti a famiglie e imprese è stata pari a un valore di 101 miliardi, i prestiti erogati con garanzia statale sono stati pari a 28 miliardi, mentre quelli concessi con garanzia Sace sono stati pari a circa 10 miliardi”, ha continuato, aggiungendo che la banca continuerà negli interventi volti alla riduzione del disagio socioeconomico causato dalla pandemia destinando 150 milioni a nuovi progetti e iniziative. “La capacità di Intesa Sanpaolo di raggiungere e superare gli obiettivi, anche in un periodo di eccezionale complessità, è dovuta alla qualità professionale delle sue persone: grazie a loro e agli importanti traguardi raggiunti la nostra banca proseguirà nel ruolo di motore al servizio della crescita inclusiva e sostenibile”, ha concluso. (Com)