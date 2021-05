I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Turismo: Garavaglia, 2021 anno zero per settore, da governo azione per consentire ripresa“Mi piace pensare al 2021 come un anno zero anche per il turismo. Immagino che il Covid sia per il turismo come una safety car in un gran premio: c’è stato un incidente e ora siamo tutti allineati sulla stessa linea e vince chi ha l’accelerazione migliore. Posso dire che il governo ha messo e sta mettendo in campo azioni che consentiranno agli operatori del settore di avere l’accelerazione migliore degli altri”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo alla presentazione della ricerca “Comunicazione, media e turismo” condotta dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell’Università Cattolica insieme a Publitalia ’80 - Gruppo Mediaset. Il ministro ha poi ricordato come l’azione dell’esecutivo per il settore si basi su tre gambe. La prima è relativa agli “interventi di sostegno agli operatori” come lo sblocco di “500 milioni risorse esistenti, e mai distribuite”. A ciò si aggiungono poi “nuove risorse come gli 1,7 miliardi” stanziati “nel precedente decreto Sostegni” e “altre che arriveranno nel prossimo”. La seconda gamba riguarda gli investimenti finanziari. “Verranno messi in campo - ha spiegato Garavaglia - strumenti finanziari come minibond e basketbond proprio per allentare la stretta creditizia con l’obiettivo di creare un ponte finanziario per consentire agli operatori di comprare tempo in attesa che il mercato riprenda”. La terza gamba e ultima è il Pnrr con il quale il governo “ha messo a disposizione 2,4 miliardi”. “In questo modo - ha concluso il ministro - il governo penso abbia rispettato il ruolo di favorire l’introduzione di regole e di dare aiuto per agevolare la ripresa del mercato”. (Rem)