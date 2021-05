I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recovery: Messa, 15 miliardi ad Università e Ricerca sono giusti, usarli bene - I 15 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l’Università e la Ricerca “sono giusti per poter pensare al rilancio e alla ripartenza”. Lo ha detto la ministra dell'Università Maria Cristina Messa a “24 Mattino” su Radio 24. I fondi “si sommano a quelli messi in bilancio negli anni passati. Quasi nove sono dedicati alla ricerca. Ma dobbiamo usarli bene”, ha aggiunto. (segue) (Rin)