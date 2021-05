I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Ndrangheta: blitz in Italia e all'estero, sequestrati beni per milioni di euro - Nell’ambito dell’esecuzione delle misure cautelari dell’operazione “Platinum-Dia”, la Direzione investigativa antimafia ha operato, su disposizione del Tribunale di Torino, numerosi sequestri preventivi di beni costituiti da compendi aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore per equivalente di molti milioni di euro. In particolare, sono oggetto della misura ablativa 5 compagini societarie che operano nel settore della ristorazione; nello specifico la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar “Vip’S” di Torino, rivendita tabacchi sita in Volpiano (To), nel settore immobiliare “G.P. Immobiliare” e nel settore dell’edilizia la società “General Costruzione”, imprese con sede nel capoluogo piemontese. (segue) (Rin)