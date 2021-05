I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Fedriga (Regioni), guardare a riaperture in modo più ampio, non fossilizzarsi su coprifuoco - Dobbiamo guardare al settore delle riaperture in maniera più ampia, ci sono attività ancora del tutto chiuse, come le palestre: se ci fossilizziamo solo sul coprifuoco sbagliamo obiettivo. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia-Giulia e della Conferenza delle Regioni a “24 Mattino” su Radio24. "Siamo di fronte all’incertezza della pandemia. Come Regioni avevamo lanciato l'ipotesi di ampliare di almeno un'ora la possibilità di stare fuori", ha aggiunto. (segue) (Rin)