I fatti del giorno – Italia (4)

- Lavoro: Orlando, tre morti al giorno, inaccettabili violazioni a integrità fisica - Sul posto di lavoro "ogni giorno muoiono tre persone, non è accettabile qualunque attentato all'integrità fisica della persona". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ospite a "Mattino5" su Canale 5 commentando la morte di Luana D'Orazio, la ragazza di 22 anni uccisa da un macchinario nell'azienda tessile per cui lavorava. "È una vicenda straziante, serve una pianificazione degli interventi: bisogna far funzionare meglio i controlli e lavorare perché gli organici siano adeguati", ha sottolineato il ministro del Lavoro, che ha aggiunto: "Investire in prevenzione, significa meno morti e invalidità" per costruire "sicurezza, futuro e benessere". (segue) (Rin)