I fatti del giorno - America Latina (2)

- Bolivia: magistratura indaga altro ex ministro del governo Anez eletto sindaco di La Paz - La magistratura boliviana ha emesso un mandato di comparizione nei confronti del sindaco della capitale La Paz, Ivan Arias, a un solo giorno dal suo insediamento. Il mandato fa riferimento all'inchiesta sul suo presunto coinvolgimento in un caso di corruzione nella nomina di un funzionario mentre era ministro dei Lavori pubblici durante l'amministrazione dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez. A causa della citazione in tribunale Arias, del partito d’opposizione Somos Pueblo, ha dovuto rinviare la cerimonia di insediamento del suo gabinetto. "È la minaccia del governo di non lasciarci amministrare (...). Andrò in Procura, andrò, non scapperò. Che peccato che dobbiamo iniziare così (... ). Sono stato scelto per governare la città da La Paz e governerò", ha dichiarato Arias alla stampa. L'ex ministro di Anez aveva assunto lunedì il suo mandato con un messaggio di conciliazione politica, dicendosi disposto a collaborare con il governo nazionale guidato dal Movimento politico al socialismo (Mas). (segue) (Res)