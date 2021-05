I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: proteste sociali, presidente Duque convoca dialogo nazionale - Dopo sette giorni di proteste sociali e un saldo di almeno sedici morti, il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha convocato questo martedì un dialogo nazionale tra settori politici e membri della società civile, con l'obiettivo di trovare una via d'uscita dalla crisi che attraversa il paese. La dichiarazione del presidente arriva a seguito anche dell'appello della comunità internazionale a fermare l'uso eccessivo della forza. "Installeremo uno spazio per ascoltare i cittadini e costruire soluzioni. Non dovranno prevalere le differenze ideologiche, ma un profondo patriottismo. È vitale la partecipazione di tutte le istituzioni, i partiti, il settore privato, i governatori, i sindaci e i leader della società civile", ha affermato Duque in un messaggio trasmesso a reti unificate. Nonostante la convocazione a un tavolo di dialogo Duque ha comunque ribadito che il governo non tollera le violenze di "disadattati che si dedicano al vandalismo, il terrorismo e la violenza" e ha ribadito tutto il suo "sostegno a coloro che vegliano per la sicurezza dei colombiani". (Res)