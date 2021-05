Digitale: Colao, con transizione Italia in gruppo di testa Paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione digitale "ci consentirà, ne siamo convinti, di entrare nel gruppo di testa dei Paesi europei. Potremo così far crescere il sistema produttivo, garantendo da subito ai nostri imprenditori condizioni migliori per crescere ed essere più competitivi. Ridurremo, molto importante, anche i divari digitali e sociali, e garantiremo opportunità migliori ai giovani e alle donne, su cui oggi dobbiamo sovra investire". Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao intervenendo alla presentazione del Rapporto Cotec-Bei. (Rin)