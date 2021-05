Recovery: Colao, trasformazione servizio pubblico e sviluppo competenze per ripresa resiliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "essere onesti con noi stessi: la dotazione del Pnrr è una condizione per la ripresa, non è una garanzia di successo per una ripresa resiliente, una ripresa che sia sostenibile e capace di reagire agli shock nel tempo. Per questo obiettivo occorre un cambio di passo ulteriore, attraverso sostanzialmente due sforzi di riforma: il primo, di trasformazione del servizio pubblico; il secondo, di sviluppo di conoscenza e competenze". Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao intervenendo alla presentazione del Rapporto Cotec-Bei. (Rin)