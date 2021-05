Polonia: Covid, Varsavia pronta ad acquisto vaccini Johnson & Johnson dalla Danimarca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca non utilizzerà il vaccino contro il coronavirus Johnson & Johnson. È quanto dichiarato dal ministro della Salute, Magnus Heunicke, durante un intervento al Folketing, il Parlamento monocamerale di Copenaghen. In precedenza, la Danimarca ha anche rimosso il vaccino AstraZeneca dalla campagna di vaccinazione nazionale. Dopo la decisione di non utilizzare il vaccino anti Covid di Johnson & Johnson, le autorità della Danimarca si sono viste costrette ad allungare i tempi per completare la campagna di immunizzazione in corso nel Paese, che potrebbe concludersi ad agosto. Potrebbe tuttavia essere possibile continuare a impiegare il vaccino Johnson & Johnson o quello di AstraZeneca, qualora un cittadino ne faccia richiesta, come ha rilevato la portavoce per la salute del Partito popolare danese Liselott Blixt. Nella giornata di oggi, il portavoce per la salute dei Radicali (il Partito sociale liberale danese), Stinus Lindgreen, ha affermato che la riapertura dei negozi nel Paese dovrebbe necessariamente basarsi sul calendario delle vaccinazioni. (Vap)