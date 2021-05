Energia: Spagna, Opdenergy rinvia quotazione in Borsa per "condizioni instabili mercati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola, Odpenergy ha rinviato, senza fissare una data, la sua quotazione in Borsa dopo aver fissato l'obiettivo di raccogliere 400 milioni di euro in un aumento di capitale, per una valutazione totale fino a 1,6 miliardi di euro. La decisione è stata comunicata dall'azienda alla Commissione nazionale del mercato e dei valori (Cnmv) spagnola, sottolineando le "condizioni instabili dei mercati nel loro complesso e per le aziende di energie rinnovabili". Opdenergy dispone attualmente di 583 MW di energia rinnovabili ed il suo obiettivo per il 2023 è di raggiungere 3,7 GW. Oltre che in Spagna, è presente negli Stati Uniti, in Messico, in Cile, in Italia e nel Regno Unito.(Spm)