Decreto Sostegni: Lega, bene cessione credito d'imposta

- L'approvazione in commissione dell'emendamento Lega al decreto Sostegni che consente l'utilizzo immediato del credito d'imposta e la cessione di esso, anche parziale, ad altri soggetti autorizzati "favorirà un sistema virtuoso che incentiverà investimenti per Industria 4.0 anche nell'ambito dell'Agricoltura. Una nostra proposta che garantirà liquidità alle imprese stimolando investimenti in innovazione, green economy e nuove tecnologie. Grazie alla Lega si favorisce una svolta nell'utilizzo delle risorse per la transizione e l'innovazione tecnologia delle nostre imprese, per la quale attendiamo fiduciosi il vaglio dell'Aula del Senato". Lo dichiarano, in una nota, i senatori della Lega componenti della commissione Agricoltura e firmatari dell'emendamento approvato 5.115: Giorgio Maria Bergesio (capogruppo), Gianpaolo Vallardi (presidente), Rosellina Sbrana, Gianfranco Rufa e Cristiano Zuliani. (com)