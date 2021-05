Recovery: Meloni, 500 milioni per “Roma caput mundi” una presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa, ha parlato della necessità affrontare il tema di Roma capitale, “di cui tutti parlano ma che è scomparso ed il passaggio” delle competenze e delle risorse “non è stato completato”. Il progetto “Roma caput mundi” inserito nel Pnrr “è una presa in giro perchè non bastano 500 milioni per i beni culturali della Capitale” ha aggiunto. (Rin)