Governo: Meloni, mozione Fd’I per riequilibrio politiche esecutivo

- "Abbiamo presentato una mozione, che arriverà in Aula credo domani, che contiene molti punti fondamentali su cui chiediamo un impegno chiaro dal governo Draghi per un riequilibrio delle politiche del governo sulla linea di programmi più vicini al centrodestra. Su questo ci aspettiamo che il presidente Draghi si esponga”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa. Si tratta, ha chiarito, di “25 punti programmatici, a cominciare dal tema dei ristori”. Per quel che riguarda il fisco, “chiediamo una pace fiscale molto più estesa di quella introdotta, un tetto all’uso del contante” uguale a quello degli altri Paesi europei, “la web tax; l’abolizione del coprifuoco, necessaria sul piano economico; e la riapertura di tutte le attività con i protocolli di sicurezza per cui il governo deve assumersi le proprie responsabilità”. C’è poi il tema delle “infrastrutture, a cominciare dalla realizzazione del ponte sullo stretto e sulla Tav; quello del futuro di Alitalia, per il rilancio della nostra compagnia di bandiera; e la vicenda delle ricostruzione delle aree terremotate”, ha aggiunto ricordando la richiesta di “1 miliardo per potenziare” il trasporto pubblico locale. (Rin)