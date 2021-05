Roma: Calabrese (M5s), da Salvini gaffe su ciclabile Tevere, ha paura di Raggi bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Calabrese, assessore alla Mobilità di Roma ed esponente del M5s, in post risponde al leader della Lega Matteo Salvini. "In questi giorni Salvini non aveva di meglio da fare che collezionare gaffe su Roma. Per lo meno ora ha scoperto dov'è il Tevere, la realtà è che è un gran rosicone. Guardate bene questa foto e soprattutto la data - aggiunge pubblicando uno scatto del rifacimento della ciclabile sul lungotevere -. È la pista ciclabile sulla banchina del Tevere. 'Mancano sì e no gli ultimi 100 metri', scriveva un blogger e, pensate un po' - spiega Calabrese - era la domenica del 17 ottobre del 2010. È lo stesso asfalto su cui è stata fatta manutenzione in questi giorni, ma la foto, che qualcuno evidentemente ha avuto interesse a spacciare per maggio 2021, è di ben undici anni fa. L'abbiamo presa da un blog e di queste prove ce ne sono a centinaia. Eppure nelle ultime ore è girata ovunque, ovviamente senza testo né data, e soprattutto senza che nessuno ne verificasse la fonte. Ecco, se ancora non bastasse, questo è il report di oggi: ormai siamo sotto assedio. C'è chi, vedi i compari di Salvini, è terrorizzato dalla prospettiva sempre più reale di altri 5 anni con l'amministrazione Raggi, dato che non ha concesso neanche una goccia d'acqua agli abbeveratoi e alle mangiatoie del passato. Aspettatevi di tutto, non si sa mai cosa si potranno inventare, giorno dopo giorno. Noi però possiamo darvi una certezza, non cederemo di un millimetro", conclude Calabrese. (Rer)