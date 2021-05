Pa: Colao, Piano Brunetta tende a produrre "buona" amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasformazione del servizio pubblico "è una 'transizione' a tutti gli effetti. Si aggiunge alle due già avviate: quella digitale e quella ambientale". Lo ha spiegato il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo alla presentazione del Rapporto Cotec-Bei. "Questa è la terza transizione che realizzeremo solo con un intervento radicale teso a produrre 'buona' amministrazione. Significa semplificare il rapporto Pa e cittadino, orientandolo alla fiducia con meno controlli formali ex ante e più controlli sostanziali ex post, sulle buone condotte, significa reingegnerizzare le procedure e ridisegnare i servizi offerti ai cittadini, significare usare di più i dati per costruire le decisioni pubbliche e monitorarne, nel tempo, i risultati", ha aggiunto. "Significa soprattutto cambiare passo nel reclutare, gestire, formare e motivare le risorse umane a disposizione delle Pa. Il piano di lavoro del ministro Brunetta va esattamente in questa direzione", ha osservato Colao. (Rin)