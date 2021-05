Rai: Azzolina (M5s), Renzi accusa Report ma ha Salvini come avvocato difensore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva (Iv), Matteo Renzi, "da grande sostenitore della stampa libera, appena un’inchiesta giornalistica si è interessata a lui non ha perso tempo: ha subito contrattaccato con una bella interrogazione parlamentare per accusare Report di presunti complotti e strani pagamenti a società estere (tutto falso, c’è una nota ufficiale dell’azienda in questione che ha già smentito). Però può consolarsi: ha un grande avvocato difensore, Matteo Salvini". Lo dichiara la deputata del Movimento cinque stelle (M5s), Lucia Azzolina, tramite un post sul suo profilo Facebook. "Renzi era all’autogrill con un agente segreto per ricevere in regalo i 'babbi' di cioccolato. Così dice. Evidentemente crede ancora a Babbo Natale. E noi gli crediamo? 'Non ha fatto niente di male', dice Salvini, 'io incontro di continuo agenti segreti'. Andiamo bene", aggiunge Azzolina. Salvini, "invece di pensare a Renzi, perché non ci spieghi cosa ha combinato il tuo sottosegretario Durigon, gli intrecci con il sindacato Ugl e i presunti favori alla tua 'macchina' della comunicazione? Stiamo ancora aspettando", conclude la deputata M5s. (Rin)