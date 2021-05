Imprese: Myanmar, Telenor cancella le attività birmane dal proprio stato patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso norvegese delle telecomunicazioni Telenor ha annunciato la cancellazione ("write off") delle sue operazioni nel Myanmar dallo stato patrimoniale dell'azienda, al prezzo di 6,5 miliardi di corone (782 milioni di dollari), citando a motivazione dell'operazione il grave impatto economico e d'immagine causato alle operazioni locali dal golpe militare del primo febbraio scorso. "A causa del peggioramento delle prospettive relative all'ambiente economico e d'affari, e al deterioramento del quadro della sicurezza e dei diritti umani, non scorgiamo significativi margini di miglioramento nel prossimo futuro", ha dichiarato l'ad di Telenor, Sigve Brekke, commentando la decisione dell'azienda. Al momento Telenor continua ad operare nel Paese dell'Asia meridionale, dove nel primo trimestre 2021 contava 18,2 milioni di utenti di Internet e telefonia mobile. Il write off delle attività birmane ha contribuito alla perdita operativa di 3,88 miliardi di corone accumulata da Telenor nel primo trimestre 2021. (Inn)