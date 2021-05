Lazio: Forte (Pd), Regione acquisisca monumento Monticchio per valorizzarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio si mobilita per chiarire la vicenda della vendita all'incanto del Monumento naturale di Monticchio (Sermoneta)". Il consigliere regionale Enrico Forte ha presentato una mozione per impegnare consiglio, presidente e giunta affinché la Regione intervenga con propri fondi per acquisire l'area, in virtù del pregio storico e ambientale della zona. "Tutta l'area - scrive Forte - rappresenta un pezzo di storia per Sermoneta, da salvaguardare e valorizzare anche in virtù della sua vicinanza con il Giardino di Ninfa. La vendita all'incanto dell'ex opificio industriale rischia di innescare ipotesi di interventi che non tengono conto della reale vocazione della zona, che va recuperata ed inserita in una forma progettuale di economia sostenibile fatta di ambiente, cultura, enogastronomia, fruizione a basso impatto delle sue unicità ambientali", conclude la nota. (Com)