Digitale: Colao, sviluppo profonde competenze per vera innovazione

- Il secondo sforzo che metterà in campo il ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale con il Pnrr "è forse quello ancora più importante. Si tratta di investire in modo massiccio nello sviluppo delle conoscenze digitali delle persone: a partire dal sistema educativo, fino ad arrivare dentro le nostre Pa, dentro alle imprese, agendo sia dal lato dell’offerta che dal lato dello stimolo alla domanda di competenze". Lo ha chiarito il ministro Vittorio Colao, intervenendo alla presentazione del Rapporto Cotec-Bei. "Sappiamo tutti che non c’è vera innovazione senza profonde competenze. Mancando queste, gli investimenti non possono decollare, la modernizzazione della Pa rimarrà al palo e il sistema educativo non può diventare un motore di promozione sociale", ha aggiunto. (Rin)