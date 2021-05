Covid: Laforgia (Leu), ridicola contrapposizione aperturisti-rigoristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ridicola e caricaturale contrapposizione aperturisti-rigoristi, che non è mai esistita, deve finire”. Lo afferma in una nota il senatore di Leu Francesco Laforgia. “Il nuovo decreto Covid ha delle priorità, che sono studenti e lavoratori, non si sposti l'attenzione su altro – aggiunge -. Dobbiamo aumentare la copertura dei vaccini e continuare con riaperture graduali per evitare nuove drammatiche chiusure. Non se ne può più dei continui rilanci di destra e regioni per forzare su riaperture e coprifuoco, sembra che ancora qualcuno non abbia capito che in ballo c'è la salute dei cittadini”.(com)