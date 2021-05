Spagna: Aimi (FI), vittoria Partito popolare a Madrid segnale cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vittoria schiacciante del Partito popolare alle amministrative per la regione di Madrid, con la leader Isabel Diaz Ayuso, è l’inizio del cambiamento in Spagna. Il crollo registrato dalla sinistra è il segnale chiaro che le politiche buoniste e di propaganda non hanno più credibilità: la popolazione chiede serietà, competenza ed equilibrio, tutte caratteristiche che il partito popolare ha in sé da sempre a livello locale, nazionale ed europeo”. Lo afferma in una nota il senatore Enrico Aimi. “Forza Italia plaude al brillante risultato di un partito alleato che, mettendo al centro una forte politica di difesa dei valori, ha fatto breccia nell’elettorato – aggiunge -. Auspico che queste elezioni possano aprire la strada a un vero e proprio cambio di rotta per la Spagna, nel segno della libertà e della modernizzazione del sistema. A Isabel Diaz Ayuso le mie più sincere congratulazioni e quelle del gruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri in Senato".(com)