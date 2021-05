Covid: Gelmini, isole minori patrimonio inestimabile per turismo e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le isole minori "rappresentano un patrimonio storico, paesaggistico e ambientale inestimabile, non solo dal punto di vista del turismo, ma anche sul versante della cultura”. Lo ha detto - secondo quanto si apprende - il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, durante l'incontro governo-isole minori. La realtà di queste isole "benché geograficamente e demograficamente poco estesa, è molto importante sotto numerosi punti di vista. Le isole minori molto spesso sono fra i luoghi simbolo del nostro Paese, in Italia e all’estero", ha aggiunto.(Rin)