Covid: Fials, lavaggio mani prevenzione primaria contro virus non solo per operatori sanitari, bene sensibilizzare tutti con campagna Oms ad hoc

- Dedicare una campagna a un gesto quotidiano, semplice ma allo stesso tempo essenziale per la prevenzione contro le infezioni trasmissibili ed in particolare il coronavirus, quale il lavaggio delle mani, è doveroso e intelligente. Lo sottolinea Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, in occasione della Giornata mondiale per il lavaggio delle mani. "Rendere speciale un gesto che oggi appare banale, aiuta a ricordare a tutti l'importanza della prevenzione: con questo spirito dal 2005, ogni anno l'Oms promuove una giornata ad hoc. Si tratta di un momento significativo - sottolinea che arriva proprio all'indomani delle riaperture e con la bella stagione che avanza, anche perché è necessario tenere a mente che stiamo nel bel mezzo dell'emergenza da Covid-19. A fronteggiarla non ci sono solo gli operatori sanitari, a cui la campagna si rivolge. Come sindacato della sanità - prosegue - sentiamo di dover sensibilizzare tutti i cittadini e i decisori politici, affinché si sentano chiamati in prima persona a combattere, così come i medici, gli infermieri, gli Oss, i tecnici e gli esercenti le professioni sanitarie, in questa interminabile battaglia contro la pandemia". (segue) (Com)