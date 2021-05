Covid: Fials, lavaggio mani prevenzione primaria contro virus non solo per operatori sanitari, bene sensibilizzare tutti con campagna Oms ad hoc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soprattutto ora che assistiamo ad un allentamento delle misure di sicurezza e dopo aver visto scene di assembramenti e festeggiamenti di piazza - evidenzia Carbone - occorre ricordarsi di rispettare semplici ma essenziali prescrizioni, tra cui quella di igienizzare le mani. Un gesto da compiere con naturalezza a vantaggio della salute dell'intera collettività, che è composta anche dai fragili. Compiere un gesto di rispetto e prevenzione delle infezioni negli ambienti ospedalieri - spiega Carbone - è essenziale anche perché, stando alle rilevazioni, tra il 5 e l'8 per cento dei pazienti ricoverati in strutture sanitarie italiane può contrarre un'infezione ospedaliera. Un dato su cui riflettere, sebbene non tutte le infezioni cosiddette nosocomiali siano prevenibili". Per evitarne una buona parte, gli operatori sanitari Fials fanno propria la campagna di sensibilizzazione rilanciando sui luoghi di lavoro il messaggio dell'Organizzazione mondiale della sanità. "In occasione di questa giornata - conclude il segretario generale Fials - è bene non tralasciare le raccomandazioni più semplici che però possono fare la differenza". (Com)