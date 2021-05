Albania: presidente Meta, impegno per dare a Paese posto che merita nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta ha invitato a fare di più per i cittadini affinché essi possano godere delle libertà e dei diritti in patria. L'occasione per questa dichiarazione è stata la partecipazione di Meta ad un evento commemorativo dei "martiri della patria", Qemal Stafa, Margarita Tutulani, Vojo Kushi e Perlat Rexhepi, dei quali il capo dello Stato ha riconosciuto "l'eroismo" e i "sublimi sacrifici" come anche di tutti coloro che hanno dato le loro vite "per la libertà e la sovranità dell'Albania". Secondo il presidente Meta, in questo giorno è importante anche impegnarsi perché l'Albania possa avere "il prima possibile il posto che merita nell'Unione europea".(Alt)