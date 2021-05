Digitale: Colao, da Pmi investimenti in Ict troppo bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio Cotec-Bei "ha il merito di individuare proprio nelle competenze digitali una delle cause del ritardo di digitalizzazione delle nostre Piccole e medie imprese. Gli autori del rapporto ci dicono che gli investimenti in formazione Ict delle nostre Pmi sono bassi, troppo bassi". Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao intervenendo alla presentazione del Rapporto Cotec-Bei. "Appena due imprenditori su dieci, tra quelli medi e piccoli, investono regolarmente per formare il personale sull’Ict. E' per questo che lo sforzo sulle competenze, digitali in particolare, è importante", ha spiegato. (Rin)