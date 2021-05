Spagna: per Unicaja utile di 43 milioni nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Unicaja nel primo trimestre di quest'anno ha ottenuto un utile netto di 43 milioni di euro, il 7,4 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dopo aver destinato in questo periodo 25 milioni di euro ad accantonamenti straordinari per rafforzare la copertura del potenziale impatto economico della pandemia del coronavirus. In una nota Unicaja ha spiegato che il processo di fusione con Liberbank continua il suo corso dopo che il progetto è stato approvato dalle rispettive assemblee degli azionisti e si aspetta di ottenere le approvazioni normative entro la fine del secondo trimestre o l'inizio del terzo di quest'anno. Secondo la banca, le principali chiavi dei risultati del primo trimestre sono state il miglioramento della redditività del core business, la crescita dell'attività commerciale; la continua riduzione delle spese operative e delle attività non produttive, i buoni indici di solvibilità e liquidità che confermano "la forza della banca per affrontare la situazione attuale". (Spm)