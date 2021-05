Turismo: Ronzulli (FI), riparte settore fondamentale per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Green pass e l'eliminazione della quarantena obbligatoria per chi arriva dall'estero già dalla metà di maggio, "il turismo, uno dei settori portanti dell'economia italiana, potrà finalmente ripartire". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. "E' questa la strada giusta per tornare a una normalità che, anche grazie all'accelerazione impressa alle vaccinazioni, appare sempre più a portata di mano. Bisogna continuare così - conclude - e iniziare a programmare la ripartenza anche degli altri settori che sono ancora completamente fermi o stanno lavorando solo in parte, come il wedding e lo sport". (Com)