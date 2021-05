Ue: Commissione aggiorna strategia industriale per economia più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha aggiornato la strategia industriale dell'Unione per garantire che la sua ambizione industriale tenga pienamente conto delle nuove circostanze a seguito della crisi di Covid 19 e contribuisca a guidare la trasformazione verso un'economia più sostenibile, digitale, resiliente e competitiva a livello globale. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che la strategia aggiornata propone nuove misure volte a rafforzare la resilienza del mercato unico, soprattutto in tempi di crisi, affronta la necessità di comprendere meglio le dipendenze in aree strategiche chiave e presenta una cassetta degli attrezzi per affrontarle. Inoltre, intende offrire nuove misure per accelerare le transizioni verdi e digitali. La strategia aggiornata risponde anche agli inviti a identificare e monitorare i principali indicatori della competitività dell'economia dell'Ue nel suo complesso: integrazione del mercato unico, crescita della produttività, competitività internazionale, investimenti pubblici e privati e investimenti in ricerca e sviluppo. (Beb)