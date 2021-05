Ue-Sudafrica: Borrell incontra ministro Pandor, focus su Covid e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato oggi il ministro sudafricano delle relazioni internazionali e della cooperazione, Naledi Pandor, per discutere le priorità della cooperazione bilaterale e regionale nel contesto del partenariato strategico Ue-Sudafrica. L'incontro ha avuto luogo a margine della riunione dei ministri degli Esteri e dello sviluppo del G7 a Londra. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che l'Alto rappresentante e il ministro hanno scambiato opinioni sugli sviluppi riguardanti la pace e la sicurezza, la pandemia di Covid 19 nella regione dell'Africa meridionale, e i loro piani per garantire un accesso universale ed equo alle diagnosi, ai trattamenti e ai vaccini anti Covid 19, nonché i preparativi per la Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici (Cop26) a Glasgow dal 1 al 12 novembre 2021. Hanno anche discusso il loro approccio per raggiungere una ripresa economica sostenibile post Covid 19. Borrell ha evidenziato le opportunità di rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali e di investimento esistenti tra l'Ue e il Sudafrica nel contesto dell'accordo di partenariato economico (Ape) Ue-Sadc. Ha anche espresso la disponibilità dell'Ue a sostenere il Sudafrica nella sua transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Hanno anche discusso la situazione in Mozambico e Zimbabwe. (Beb)