- La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia, interviene su Twitter."Nessuna tolleranza per la pedofilia, il più odioso dei crimini - scrive -. L'aumento di abusi su minori è tra i fenomeni più dolorosi dell'ultimo anno. Tuteliamo i bambini, a partire dal web, e non lasciamo sole le famiglie". (Rin)