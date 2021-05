Bulgaria: presidente Radev annuncia scioglimento del Parlamento e nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha annunciato che scioglierà il Parlamento "dopo il 10 maggio". Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Bulgaria", il capo dello Stato ha oggi precisato che l'11 maggio nominerà invece i nuovi membri della Commissione elettorale centrale. Radev ha poi specificato che "una data probabile" per la convocazione di nuove elezioni parlamentari nel Paese è l'11 luglio. Radev ha infine avvertito che se anche allora, come oggi, il Parlamento non dovesse essere in grado di formare una maggioranza per governare, il Paese entrerebbe allora "in una crisi politica e istituzionale". Le dichiarazioni di Radev giungono in concomitanza con la restituzione del mandato per la formazione di un governo da parte del Partito socialista bulgaro (Bsp). Si tratta del terzo tentativo fallito di formare un governo dopo che hanno rimesso il mandato anche Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) e C'è certa gente (Itn), la nuova forza politica del conduttore televisivo Slavi Trifonov. Con il fallimento dell'offerta di un terzo mandato per cercare di formare un governo, Radev è obbligato a sciogliere il Parlamento, nominare un governo provvisorio e decretare una data per nuove elezioni parlamentari. (segue) (Seb)