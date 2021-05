Covid: Vaia (Spallanzani), avanti con vaccini e con le aperture in tutti i settori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti con le azioni di sistema - prosegue Vaia -, da tempo invocate: trasporti innanzitutto, ora che tutti, veramente tutti, si sono accorti della loro estrema pericolosità così come sono adesso, se non vengono potenziati e resi sicuri. Come auspichiamo e come qui e là si sta tentando di fare. Avanti con azioni che vadano oltre il nostro cortile perché la mobilità internazionale può favorire il rinnovarsi del contagio se non mettiamo in sicurezza ogni Paese, in ogni angolo della terra, ricco o povero che sia. Avanti con le aperture, di tutti i settori. Riappropriamoci della nostra vita, riappropriamoci dello spirito iniziale racchiuso nella scritta e abbiamo fiducia in noi stessi. Siamo un grande popolo e lo dimostreremo - conclude il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani -, coniugando efficienza e responsabilità. Dobbiamo e possiamo permetterci tutto, anche i concerti, anche gli eventi sportivi, anche i festeggiamenti , purché lo facciamo con responsabilità ed attivando tutte le misure di sicurezza. Animo amiche e amici". (Rer)