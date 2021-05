Covid: Amendola, pass coprirà tutti territori e eviterà concorrenza sleale tra Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato verde europeo permetterà di coprire tutti i territori dal punto di vista turistico, per evitare la concorrenza sleale tra Paesi. È quanto dichiarato dal sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, a “Sky Start”, riguardo alla questione delle isole Covid-free. “La scorsa estate abbiamo vissuto movimenti di concorrenza sleale da parte di Paesi che non cito, e siamo dovuti intervenire”, ha detto Amendola. Ha poi menzionato la situazione delle isole minori “come Lampedusa", che sono "difficilmente raggiungibili, e oltre alla questione del turismo ci sono problemi di logistica”. Amendola si è detto però fiducioso che “i governatori regionali e Figliuolo (il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria) riusciranno a trovare un meccanismo che dia certezze”, perché “non si tratta solo di rilanciare il turismo ma anche di difficoltà di collocazione geografica”. “Abbiamo fatto il certificato verde anche per evitare le concorrenze sleali dell’estate scorsa, che hanno fatto soffrire l’Italia”, ha ribadito Amendola. (Res)