Russia: Covid, sviluppatore vaccino EpiVakCorona testerà tripla somministrazione

- Il Centro di ricerca russo Vektor ha avviato sperimentazioni sulla tripla somministrazione del vaccino contro il coronavirus EpiVakCorona. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento infezioni zoonotiche del Vektor, Aleksandr Ryzhikov in un post sul profilo Instagram dell'Agenzia per la tutela del consumatore, Ropotrebnadzor. I test sulla terza somministrazione sono stati già effettuati su animali (primati, furetti e porcellini d'India). "L'effetto dell'aumento e della durata dell'immunità è tangibile prima di tutto nei primati", ha dichiarato Ryzhikov. Il vaccino EpiVakCorona è il secondo preparato per l'immunizzazione dal coronavirus registrato in Russia, dopo lo Sputnik V. Il farmaco deve essere somministrato in due dosi con un intervallo di 21 giorni. L'efficacia descritta dai sviluppatori è del 90 per cento. (Rum)