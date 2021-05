Mali: rapito un giornalista francese da miliziani di al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olivier Dubois, giornalista francese del settimanale "Le Point", è stato rapito nel Mali dal gruppo jihadista Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi) l'8 aprile scorso. Ad annunciarlo è lo stesso Dubois in un video diffuso da Aqmi sui social network. "Mi rivolgo alla mia famiglia, ai miei amici, e alle autorità francesi affinché facciano tutto quello che è in loro potere per farmi liberare", ha detto il giornalista nel breve video.(Frp)