G7: fonti stampa, delegazione India in isolamento dopo due casi positivi al Covid

- La delegazione indiana arrivata a Londra per prendere parte ai lavori del G7 si è messa in isolamento fiduciario dopo che due persone sono risultate positive al Covid. Lo riferisce l'emittente "SkyNews" ricordando che nonostante l'India non sia membro del G7, è stata invitata a partecipare alla prima riunione di persona dei ministri degli Esteri del gruppo. L'incontro è stato descritto come "Covid-free" dagli organizzatori, in vista del vertice del G7 di giugno in Cornovaglia. La ministra dell'Interno britannico Priti Patel ha incontrato ieri il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar. Le due parti hanno firmato un nuovo accordo sull'immigrazione. Secondo la testata, Jaishankar è risultato negativo al test anti-Covid, motivo per il quale la ministra britannica non si autoisolerà. (Res)