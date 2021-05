Imprese: Ad Poste tedesche Appel, “miglior primo trimestre di sempre”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Poste tedesche hanno registrato “il miglior primo trimestre di sempre” all'inizio del 2021, grazie alla rapida crescita delle spedizioni e alla ripresa del commercio mondiale. È quanto affermato dall'amministratore delegato Frank Appel, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo il direttore finanziario dell'azienda, Melanie Kreis, “il boom in corso nel commercio elettronico sta determinando il volume delle spedizioni nel settore dei pacchi nazionale e internazionale”. Per il 2021, il gruppo prevede un utile operativo (Ebit) di oltre 6,7 miliardi di euro, correggendo al rialzo la stima precedente superiore ai 5,6 miliardi di euro. Per il 2023, le Poste tedesche hanno alzato la previsione dell'Ebit da più di 6 a oltre 7 miliardi di euro. “La pandemia ha accelerato lo sviluppo del commercio elettronico di alcuni anni”, ha affermato Kreis. Intanto, nei primi tre mesi del 2021, la società ha consegnato soltanto in Germania 489 milioni di pacchi, con l'Ebit aumentato a 1,9 miliardi di euro, dai 592 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno. Il fatturato ha registrato un incremento del 22 per cento a 18,86 miliardi di euro. A trainare la crescita sono state le restrizioni anticontagio, con sempre più consumatori che ordinano merci su internet dati i limiti all'accesso agli esercizi commerciali. (Geb)