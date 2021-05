India: Jammu e Kashmir, due militanti separatisti uccisi in scontro con forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militanti separatisti sono stati uccisi nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza. Lo ha reso noto l’ispettore generale di polizia, Vijay Kumar. Lo scontro è avvenuto ieri nel distretto di Baramulla, area di Sopore, villaggio di Nathipora. Le forze di sicurezza, appartenenti alla polizia territoriale, alla Forza di polizia centrale di riserva (Cprf) e all’Esercito (Rashtriya Rifles), si trovavano nella zona per un’operazione di perlustrazione in seguito a segnalazioni di informatori sulla presenza di persone sospette. I due presunti terroristi erano affiliati, secondo quanto riferito, all’organizzazione Lashkar-e-Taiba (Let); uno, identificato come Hamas alias Asrar alias Saria, non era di nazionalità indiana e sarebbe stato coinvolto nell’omicidio di due consiglieri e di un agente, uccisi a marzo. (segue) (Inn)